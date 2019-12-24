Украинские вузы будут финансироваться в зависимости от результатов их деятельности

Ранее это зависело от количества студентов.

Украинские вузы будут финансироваться в зависимости от результатов их деятельности
Фото: novostey.com

Кабинет министров изменил подход к финансированию украинских вузов. Средства на них будут выделяться в зависимости от результатов их деятельности.

Об этом сообщили в Telegram премьер-министра Алексея Гончарука. Поясняется, что ранее высшие учебные заведения получали финансирование в зависимости от количества студентов.

"Уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы гарантировано будут получать для базовых расходов, остальное – зависимо от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства студентов, объема привлеченных из альтернативных источников денег", – пояснил Гончарук.

Ожидается, что это повысит качество образования и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинета министров было принято решение увеличить размер пособия социальной помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью на 2020 год.



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