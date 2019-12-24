Заправки снизили цены после встречи с Зеленским

Стоимость бензина снизилась на 50-100 копеек.

Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Фото: Варвара Свеженцева

Операторы автозаправочных станций снизили цены после встречи с президентом Владимиром Зеленским, свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95".

Об этом пишет профильное издание enkorr.

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и дизельное топливо опустились на 50 копеек за литр, Amic понизил цену бензинов на 80 копеек, а дизеля - на 70 копеек.

В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 гривну.

Напомним, 23 декабря Зеленский, глава его офиса Андрей Богданов, министр экономики Тимофей Милованов и другие чиновники встретились с представителями компаний-участниц топливного рынка. Во встрече с Президентом приняли участие ОККО, WOG, "Укрнафта", "Укртатнафта", Amic, Glusco, Sun Oil, KLO, "Укргаздобыча".

По неофициальной информации, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

На конец прошлой недели средняя цена на бензин А-95 в Украине составляла около 28 гривен.

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