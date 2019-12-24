Зеленский призвал сети АЗС "реально" снизить цены на топливо

Президент попросил отреагировать на укрепление курса гривны.

Зеленский призвал сети АЗС "реально" снизить цены на топливо

Президент Владимир Зеленский призвал сети автозаправочных станций снизить цены на топливо. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.

Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а (снизить цену, - ред.) на табло", - сказал президент.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь. Он констатировал, что АЗС должны более существенно уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком.

По имеющимся данным, во встрече с Президентом приняли участие ОККО, WOG, "Укрнафта", "Укртатнафта", Amic, Glusco, Sun Oil, KLO и "Укргаздобыча", пишет enkorr.

По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе Президента ценовых изменений ожидают с завтрашнего дня, 24 декабря.

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