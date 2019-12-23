Государство погасило последние НДС-облигации

"Платеж мелкий, но событие очень знаковое".

Государство погасило последние НДС-облигации
Фото: Корреспондент.net

23 декабря 2019 года истекает срок погашения последнего, пятого выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые разместили в 2014 году для возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщил главный экономист Альфа-банка Алексей Блинов.

"Последний платеж мелкий, но событие очень знаковое: переворачивается страница (если не глава) в финансовой истории страны, и не самая позитивная.Около десяти лет назад после кризиса в бюджете не хватало денег (а их всегда не хватает, абстрагируясь от текущей ситуации), и было решено возмещать НДС экспортерам не деньгами, а облигациями. ОВГЗ тогда в принципе возмещался в ручном режиме, со всеми вытекающими чиновничьей дискреции", - написал Блинов в фейсбуке.

Фото: facebook.com/aleksei.blinov.3

Напомним, в 2010 году Министерство финансов осуществило четыре выпуска пятилетних НДС-облигаций на 16,4 млрд гривен.

В 2014 году было сделано еще пять выпусков почти на 7 млрд гривен. Дата погашения последнего, пятого выпуска - 23 декабря.

В 2017 году возмещение НДС перешло в автоматический режим.

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