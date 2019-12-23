Налоговая проверка показала отсутствие нарушений при продаже "Кузни на Рыбальском" , - адвокат

Документальная проверка Государственной налоговой службы Украины по продаже акций ЧАО "Завод" Кузница на Рыбальском" показала, что сделка "осуществляется в соответствии с законом и все надлежащие налоги уплачены. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

"С мая возглавляемое вероятным персонажем "Трубу прорвало" ГБР "расследует" портновскую клевету о якобы уклонение от уплаты налогов и дальнейшую легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком ". Портнов в своем клеветническом заявлении не привел никаких фактов. Какие налоги не уплачены? Сколько не оплачен в гривнах? Что это за преступление, что от него якобы получены доходы, которые якобы отмывались? Ответов на эти вопросы у ГБР нет, поскольку производств возбуждено за отсутствием события преступления", - отмечает Головань.

"Все эти месяцы следователи ГБР налогами даже не интересовались, были заняты исключительно незаконным сбором и незаконным распространением конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну", - добавил также адвокат.

По его словам, уголовное производство должно быть закрыто.

В ноябре 2018 года компания бизнесмена Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

В мае АМКУ оштрафовал компанию Тигипко на 136 тыс. грн за нарушения при покупке завода.

На территории "Кузни" планируют построить жилой массив и большой торгово-офисный центр. Для этого Тигипко привлек $600 млн инвестиций.