Украина прекратила экспорт коньяка и шампанского, - ТПП

Также прекращен экспорт арманьяка, граппы и хереса.

Украина прекратила экспорт коньяка и шампанского, - ТПП
Фото: Whisky Advocate

Торгово-промышленная палата (ТПП) сообщила, что с 23 декабря Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями коньяк, арманьяк, граппа, херес, а также шампанского. Об этом сообщается в пресс-центре ТПП.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес", - сказано в сообщении.

По словам первого вице-президента ТПП Михаила Непрана, отныне Украина будет экспортировать игристое вино и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Согласно положению 3 регламента Европейского парламента и Совета, страны происхождения, которые могут использовать названия, шампанское, коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес и шампанское определены соответственно как Франция, Италия и Испания.

Отныне с Украины будет экспортироваться вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Напомним, в ноябре депутаты от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект, предлагающий легализировать самогоноварение.

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