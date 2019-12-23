Украинцам с маленькими зарплатами могут снизить налоги, - глава налоговой службы

Это сделают в рамках проведения налоговой реформы 2020 года.

Украинцам с маленькими зарплатами могут снизить налоги, - глава налоговой службы
Сергей Верланов
Фото: zbruc.eu

Во время проведения налоговой реформы в 2020 года налоговая служба может снизить налоги для украинцев с маленькими зарплатами. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, передает пресс-служба.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на самые маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", - отметил Верланов.

Он также подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка является средней по миру, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

"Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача - делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги", - добавил Верланов.

С 2016 года ставка налога на доходы физических лиц в Украине составляет 18%.

Напомним, в сентябре премьер-министр Алексей Гончарук и глава ГНС Сергей Верланов сообщали о планах повысить налоги для айтишников.

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей категории налогообложения "упрощенцев".

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