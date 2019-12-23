Полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом

Нацполиция намерена жестко реагировать на попытки возобновить деятельность игорных заведений.

Полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом
Фото: npu.gov.ua

Полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом, отмечая, что будет жестко реагировать на все попытки возобновить деятельность игорных заведений. Об этом пишет пресс-центр Нацполиции.

"Любые попытки владельцев игорного бизнеса возобновить незаконную деятельность полиция будет пресекать. Поэтому призываем дельцов и лиц, которые собираются сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства", - сказано в сообщении.

По состоянию на сегодня в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

По всей территории Украины работают мобильные группы, которые мониторят соблюдение норм законодательства о запрещении функционирования любых игорных заведений.

«Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса", - отмечает пресс-служба.

В полиции также призвали граждан, котореы заметят, что игорные заведения функционируют, немедленно сообщать об этом на линию "102".

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года.

В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабмином законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2019 года Кабинет министров Алексея Гончарука сделал еще одну попытку легализовать игорный бизнес, но Рада вернула законопроект на доработку.

После этого Кабмин своим распоряжением запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Залы с автоматами должны были закрыться с 16:00 20 декабря.

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