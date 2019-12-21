Госказначейство разблокировало бюджетные платежи в регионы

Государственная казначейская служба возобновила регистрацию платежных поручений на регионы.

Об этом сообщил глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

"Государственная казначейская служба Украины начала по общему фонду госбюджета регистрировать платежные поручения в соответствии с открытыми бюджетными ассигнованиями; регистрировать бюджетные обязательства в соответствии со сметами. Все согласно норме Бюджетного кодекса. Пошли платежи по поручениям от 17.12.2019", - написал Ганущин в фейсбуке.

Платежное поручение - это расчетный документ с поручением плательщика банку осуществить перевод на определенную сумму на счет получателя.

В то же время Ганущин отметил, что неизвестно, хватит ли денег на едином казначейском счету для поддержания "типа штатного" режима в последнюю рабочую неделю года.

Напомним, что в середине декабря Министерство финансов урезало финансирование расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Последние несколько дней до Нового года они будут проводиться в порядке приоритетности.

В январе-ноябре государственный бюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%. За 11 месяцев они составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.