Госказначейство разблокировало бюджетные платежи в регионы

"Все согласно норме Бюджетного кодекса. Пошли платежи".

Госказначейство разблокировало бюджетные платежи в регионы
Фото: korrespondent.net

Государственная казначейская служба возобновила регистрацию платежных поручений на регионы.

Об этом сообщил глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

"Государственная казначейская служба Украины начала по общему фонду госбюджета регистрировать платежные поручения в соответствии с открытыми бюджетными ассигнованиями; регистрировать бюджетные обязательства в соответствии со сметами. Все согласно норме Бюджетного кодекса. Пошли платежи по поручениям от 17.12.2019", - написал Ганущин в фейсбуке.

Платежное поручение - это расчетный документ с поручением плательщика банку осуществить перевод на определенную сумму на счет получателя.

В то же время Ганущин отметил, что неизвестно, хватит ли денег на едином казначейском счету для поддержания "типа штатного" режима в последнюю рабочую неделю года.

Напомним, что в середине декабря Министерство финансов урезало финансирование расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Последние несколько дней до Нового года они будут проводиться в порядке приоритетности.

В январе-ноябре государственный бюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%. За 11 месяцев они составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 миллионов за фейкВо Франции оштрафовали Bloomberg на €5 миллионов за фейк
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 октября налоговая обновила счета для ЕСВ по стандарту IBAN: платежи на старые реквизиты будут возвращаться
Банковские платежи в Украине станут возможны в круглосуточном режимеБанковские платежи в Украине станут возможны в круглосуточном режиме
Зеленский просит правоохранителей проверить бюджетные дотации на бизнес КосюкаЗеленский просит правоохранителей проверить бюджетные дотации на бизнес Косюка
Западные покупатели заморозили платежи за грязную нефть из РоSSииЗападные покупатели заморозили платежи за грязную нефть из РоSSии
Как украинскому фрилансеру получать платежи в валюте: шаблон инвойса и обязательная продажа выручкиКак украинскому фрилансеру получать платежи в валюте: шаблон инвойса и обязательная продажа выручки
Госбюджет за январь недовыполнен по доходам на 10,8%, - ГосказначействоГосбюджет за январь недовыполнен по доходам на 10,8%, - Госказначейство
Кабмин выяснит, зачем за бюджетные деньги ремонтируют памятник Артему в СвятогорскеКабмин выяснит, зачем за бюджетные деньги ремонтируют памятник Артему в Святогорске
В Украине переведут все магазины на электронные платежи
Swift ускорил международные платежи: когда сервис будет доступен в УкраинеSwift ускорил международные платежи: когда сервис будет доступен в Украине
Ежедневные таможенные платежи выросли до 1,5 млрд гривен, - ГройсманЕжедневные таможенные платежи выросли до 1,5 млрд гривен, - Гройсман
Последние новости
Подгружаем последние новости