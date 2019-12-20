Кабмин направил 46 млн гривен на зарплаты врачам в регионах

Кабинет министров принял решение о начислении 46 млн гривен для ликвидации долгов по зарплате врачам.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов. Бюджетный комитет должен утвердить это решение", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 18 декабря Гончарук сообщил, что Кабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерам.