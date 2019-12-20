В Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривен

Изделия привозили в страну, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте.

В Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривен
Фото: gp.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили схему продажи элитных меховых шуб стоимостью 50 млн гривен без уплаты налогов.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуатуры.

"Под процессуальным руководством ГПУ налоговой милицией была пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска были изъяты шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

Фото: gp.gov.ua

Проводятся следственные действия.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в прошлом году в ТРЦ Харькова изъяли более 300 шуб из натурального меха на 2 млн гривен, которые завозились по "серой схеме" - почтовыми посылками из Китая.

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