Бывшему директору Октябрьского дворца предъявили подозрение

Ему вменяют безоплатну сдачу помещений в аренду.

Бывшему директору Октябрьского дворца предъявили подозрение
Фото: Andrii Dydiuk / wikipedia.org

Киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении бывшему директору Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины (Октябрьский дворец).

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

По данным следствия, директор Октябрьского дворца подписал договор аренды помещений площадью 941 кв. м, но фактичная площадь арендуемых помещений превысила 1400 кв. м.

В результате центр недополучил более 500 тысяч гривен дохода.

Экс-директору вменяют ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса - злоупотребление полномочиями должностным лицом.

С конца 2017 года Октябрьский дворец в Киеве возглавляет Юрий Бобырь, до него в 2016-2017 годах - Борис Холоденко.

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