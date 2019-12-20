Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету в 5 гривен

На ней, как и на банкноте, изображен Богдан Хмельницкий.

Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету в 5 гривен
Фото: пресс-служба НБУ

С 20 декабря Национальный банк Украины водит в оборот монету номиналом в пять гривен. Об этом сообщили на сайте НБУ.

Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и существующими банкнотами соответствующих номиналов до тех пор, пока банкноты не выйдут из оборота естественным путем. Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ними можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты естественно, в процессе замещения сношенных и поврежденных, заменят банкноты соответствующих номиналов", - уточнили в НБУ.

Сообщается, что решение замены купюр на монеты были принято из-за изменения покупательской способности гривны и изменений в поведении потребителей. Ожидается, что из-за срока службы монет замена может сэкономить государству около миллиарда гривен.

Фото: bank.gov.ua

Напомним, как и на банкноте, на монете в пять гривен изображен Богдан Хмельницкий. Она почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Ее вес - 5,2 грамма.

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