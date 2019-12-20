Государство урезало бюджет Мистецькому арсеналу на 30%

Национальному культурно-художественному и музейному комплексу Мистецький арсенал на 30% урезали финансирование на 2020 год. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на директора комплекса Олесю Островскую-Лютую.

Она отметила, что сокращение бюджета произошло без объяснения причин.

«Это очень ставит под вопрос нашу способность работать дальше. Конечно, мы могли бы урезать какие-то проекты, но очень не хотелось бы этого делать», - сказала Островская-Люта.

Ранее она также напомнила у себя на фейсбуке, о финансовой ловушке Мыстецького арсенала из-за невозможности выплатить кредит, который получил в 2010 и в 2011 году.

«В 2010 и 2011 году Арсенал получил два беспроцентных кредита на общую сумму около 120 млн грн. на ремонт и строительство. Проще говоря, взял такие суммы в долг и обязуется вернуть их через несколько лет. Сразу ясно, что ни одна украинская культурная институция не может заработать таких денег, чтобы вернуть кредиторам 120 млн грн. Особенно, если понимать, что возвращать надо с части чистой прибыли (доход - расходы = прибыль), при том, что 50% от этой прибыли возвращается государству в качестве дивидендов. То есть, заработать надо значительно, значительно больше - сотни миллионов гривен. Это реально для культурной институции? Нет. Каждому ясно с самого начала. Однако, кредит берется. Видимо, в надежде, что отдавать когда-то потом и это уже как-то там поришают», - отметили Островская-Люта.

В 2010 и 2011 году директором Мыстецького арсенала была Наталья Заболотная, Олеся Островская-Лютая пришла на этот пост в 2016 году.

Кроме этого неподъемного долга, государство внедрило новые международные правила бухгалтерского учета. Согласно им, отсутствие процентов по кредиту, которые должны уплачиваться кредиторам, считаются доходом.

«Итак, Мфстецький арсенал теперь должен и вернуть более сотни миллионов гривен долга, и задекларировать 40 млн годового дохода, чтобы потом, согласно новым правилам, выплатить дивиденды государству и уплатить НДС. В целом, по итогам года, это около 20 млн грн», - подчеркнула директор Мыстецького арсенала.

Напомним, на Мыстецьком Аресенале также висит долг в 125 млн с 2012 года, однако кредитор отстрочил его выплату до 225 года.