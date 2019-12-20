Кабмин увеличил бюджет фонда соцстрахования на 1 млрд грн

Расходы увеличили в части материального обеспечения.

Кабмин увеличил бюджет фонда соцстрахования на 1 млрд грн
Фото: Макс Левин

Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования Украины на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам. Об этом сообщает пресс-центр фонда.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента. Под верификацию госвыплат попадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Блок рекламы


Похожие новости
Государство урезало бюджет Мистецькому арсеналу на 30%Государство урезало бюджет Мистецькому арсеналу на 30%
Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерейКабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей
Минфин урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполненияМинфин урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполнения
Кабмин подписал меморандум с производителями табачных изделийКабмин подписал меморандум с производителями табачных изделий
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капиталКабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал
Кабмин оспорил решение суда по Зиньковской нефтегазовой площадиКабмин оспорил решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади
На новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривенНа новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривен
Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрдМилованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрдУкраина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости