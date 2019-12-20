Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей

Гончарук дал распоряжение полиции проверить деятельность всех операторов гослотерей.

Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей
Фото: npu.gov.ua

Кабинет министров Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", - уточнил он.

Отныне заведения с игральными автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей и использовать договора передоручения на распространение мгновенных лотерей.

"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей", - подытожил премьер-министр.

Напомним, что 19 декабря парламент отправил на доработку законопроект об игорном бизнесе, который предлагал ввести систему лицензирования в сфере азартных игр и требования к финансовому состоянию их организаторов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин увеличил бюджет фонда соцстрахования на 1 млрд грнКабмин увеличил бюджет фонда соцстрахования на 1 млрд грн
В разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке настоящей лотереи виноваты чиновники, - лотерейный операторВ разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке настоящей лотереи виноваты чиновники, - лотерейный оператор
Кабмин подписал меморандум с производителями табачных изделийКабмин подписал меморандум с производителями табачных изделий
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капиталКабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал
Кабмин оспорил решение суда по Зиньковской нефтегазовой площадиКабмин оспорил решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади
Гончарук анонсировал старт программы кредитования малого бизнеса под 5-9%Гончарук анонсировал старт программы кредитования малого бизнеса под 5-9%
Кабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионовКабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионов
Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорахРада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Последние новости
Подгружаем последние новости