Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей
Гончарук дал распоряжение полиции проверить деятельность всех операторов гослотерей.
Кабинет министров Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", - уточнил он.
Отныне заведения с игральными автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей и использовать договора передоручения на распространение мгновенных лотерей.
"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей", - подытожил премьер-министр.
Напомним, что 19 декабря парламент отправил на доработку законопроект об игорном бизнесе, который предлагал ввести систему лицензирования в сфере азартных игр и требования к финансовому состоянию их организаторов.