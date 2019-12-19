Спутниковый мониторинг EOS показал, сколько украинской земли остается в "тени"

Между данными в кадастре и фактической ситуацией огромная разница.

Украинский-американская компания EOS Crop Monitoring запустила интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Мониторинг показал значительное расхождение между данными в кадастре и фактической ситуацией.

Всего полей на незарегистрированных землях - около 4,3 млн га, сообщается в пресс-релизе компании.

На карте можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше, чем информации в кадастре. Или же на примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на не зарегистрированных в государственном кадастре землях.

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS DA совместно с Институтом космических исследований Национальной академии наук и Государственным космическим агентство Украины в рамках проекта Всемирного банка земли. Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Карта EOS Crop Monitoring находится в свободном доступе на сайте.

Напомним, что 21 ноября министр Тимофей Милованов сделал презентацию спутникового мониторинга украинских полей. При этом министр публично не озвучил ни исполнителя, ни источники финансирования этого проекта.