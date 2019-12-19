Немецкие экологи выступили против достройки "Северного потока-2" зимой и весной

Участок трубопровода, который сейчас строится, расположен в зоне европейского птичьего заповедника.

Немецкие экологи выступили против достройки "Северного потока-2" зимой и весной
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Экологические организации в Германии выступили против достройки роSSийского газопровода "Северный поток-2" зимой и весной 2020 года, потому что это может помешать миллиону перелетных птиц в регионе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сюжет Deutsche Welle.

После получения разрешения от Дании на прокладку труб в ее территориальных водах для того, чтобы продолжить строительство оставшейся части газопровода, компании-оператору проекта нужно продлить разрешение на строительство в Германии еще на несколько месяцев.

"Увеличение времени строительства в первую очередь сказывается на перелетных птицах. Участок трубопровода, который сейчас строится, находится в зоне европейского птичьего заповедника. В ближайшие несколько месяцев туда прилетят более миллиона морских птиц. Именно поэтому изначально планировалось завершить строительство к концу декабря, чтобы не наносить вред перелетным птицам", - отметил представитель немецкой неправительственной организации "Союз охраны природы и биоразнообразия" Ким Детлофф.

Ранее эта организация уже оспаривала разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в суде. При этом, экологи подчеркнули, что поскольку осталось построить лишь 7-8% "Северного потока-2", бороться с его строительством становится все сложнее.

Напомним, 7 декабря Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 738 млрд долларов, который включает введение санкций против газопровода "Северный поток 2" и выделение военной помощи Украине. Наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов аргументировано "обеспечением энергетической безопасности Европы".

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против этих санкций и заявила о намерениях вести решительные разговоры об этом. Отмечается, что с введением санкций против проекта "Северный поток - 2" Соединенные Штаты усиливают давление на Германию.

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