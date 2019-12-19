Минфин урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполнения

Решение не касается защищенных статей, таких как зарплаты и пенсии.

?Минфин урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполнения
Фото: Макс Левин

Министерство финансирования урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Последние несколько дней до Нового года они будут проводиться в порядке приоритетности.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Накануне стало известно, что 17 декабря по результатам совещания было принято решение временно прекратить проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам из общего фонда государственного бюджета. Это делается для того, чтобы остаться в пределах граничного объема дефицита бюджета.

"Казначейство проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более сильного, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта, падения производства табачных изделий", - объяснили в Минфине.

Защищенных статей расходов - зарплат, пенсий, социальных выплат - это решение не касается.

Министр финансов Оксана Маркарова в комментариях в фейсбуке подчеркнула, что это "не секвестр, [а] вопрос расходов последних дней и, как всегда, вала предоплат".

Напомним, в январе-ноябре государственный бюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%.

За 11 месяцев они составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.

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