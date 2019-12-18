Запасы газа в ПХГ Украины позволят пройти зиму без импорта, - ОГТСУ

На 1 января объем газа составит около 19 млрд кубометров.

Запасы газа в ПХГ Украины позволят пройти зиму без импорта, - ОГТСУ
Фото: oilcapital.ru

Объем газа в подземных хранилищах газа Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд кубометров.

Такой прогноз озвучил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает "Интерфакс-Украина".

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", - сказал он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаза".

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Напомним, Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд кубометров, до 19,77 млрд кубометров.

По состоянию на 14 декабря запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума.

"Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения роSSийского транзита с 1 января. Целевой уровень был достигнут 24 сентября.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля 2019 года Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд кубометров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Украина и Молдова подписали меморандум о безопасности поставок газаУкраина и Молдова подписали меморандум о безопасности поставок газа
МВФ не смог назвать дату совета директоров по новой программе для УкраиныМВФ не смог назвать дату совета директоров по новой программе для Украины
Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрдМилованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Украина прожила четыре года без закупок газа у РоSSииУкраина прожила четыре года без закупок газа у РоSSии
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
Moody's улучшило прогноз Украины до позитивногоMoody's улучшило прогноз Украины до позитивного
МЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИМЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИ
Экономика Украины в третьем квартале выросла на 4,2%Экономика Украины в третьем квартале выросла на 4,2%
Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс УкраиныРада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости