Киевский центр экстренной медпомощи закупил оборудование для массажа сердца на 11 млн грн

Оборудование вскоре будет установлено в каретах скорой помощи.

Киевский центр экстренной медпомощи закупил оборудование для массажа сердца на 11 млн грн
Фото: schiller.ru

Столичный центр экстренной медицинской помощи за счет средств городского бюджета закупил 22 устройства Easy Pulse для непрямого массажа сердца на общую сумму около 11 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замдиректора центра Анатолия Вершигора.

По его словам, стоимость одного устройства для непрямого массажа сердца швейцарского производителя Schiller AG составляет около 500 тыс. грн. Все оборудование вскоре будет установлено в каретах скорой помощи.

Менеджер компании по развитию бизнеса в Украине Мануэль Бухер сообщил, что производители организовали обучение для киевских врачей.

"Мы готовы продолжить обучение, консультации и техподдержку работы оборудования. Надеемся, что регионы вскоре также будут улучшать качество предоставления экстренной помощи",- добавил он.

Напомним, Минздрав ввел новые врачебные специальности, такие как врач-кардиолог интервенционный, врач-кардиолог-электрофизиолог, врач-кардиолог детский и врач-ревматолог детский.

Кроме того, меняются квалификационные требования к врачу-кардиологу, что позволит проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

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