Силовики разоблачили сеть нелегальных мини-НПЗ

Топливо продавали через более 150 АЗС по всей стране.

Силовики разоблачили сеть нелегальных мини-НПЗ
Фото: gp.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили схему изготовления и реализации контрафактного топлива в промышленных масштабах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, а также на сайте СБУ.

Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, представители группы частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах в разных регионах Украины наладили производство топлива путем добавления к нему спиртов, сильнодействующих токсических веществ, других октаноповышающих, смазочных, деприсаторних, детонационных присадок, опасных для человека.

По версии следствия, изготовленное опасным способом топливо (как бензины, так и дизельное топливо) реализовывалось через более 150 АЗС по всей территории страны. При этом часть — без уплаты обязательных акцизных платежей (в 2019 году бюджет не получил более 20 млн грн), что позволяло указанным лицам получать сверхприбыли.

Фото: gp.gov.ua

Во время проведения санкционированных следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС, оперативники локализовали указанную противоправную деятельность, а также получили возможные доказательства ее осуществления для привлечения виновных лиц к ответственности.

Фото: gp.gov.ua

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