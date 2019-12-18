Украина разблокировала реверс газа из Румынии

Переговоры продолжались более трех лет.

Украина и Румыния подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии с 1 января 2020 года.

Об этом говорится на сайте "Оператора ГТС Украины", который выступил одним из подписантов. Румынскую сторону представляла компания Transgaz.

Фото: tsoua.com

Переговоры продолжались более трех лет при посредничестве Европейской комиссии и при участии операторов Болгарии, Греции и Молдовы.

Соглашение позволяет свободно транспортировать газ в Украину и Молдову из Южной Европы и Турции. С 1 января мощность в точке "Исакча1 - Орловка1" в направлении Румынии составит 17,8 млн кубометров в сутки, в направлении Украины - 15,8 млн кубометров в сутки.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ ", - объяснил важность договора Сергей Макогон, генеральный директор "ОГТСУ".

Предыдущий договор между операторами ГТС Украины (раньше это был "Укртрансгаз") и Румынии не позволял транспортировать газ в реверсном направлении и не обеспечивал европейские правила взаимодействия из-за наличия контракта с "Газпромом".

Новый договор также важен для Молдовы, которая зависит от украинской ГТС.