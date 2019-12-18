Верховный суд Швейцарии отказал РоSSии в отмене компенсации "Укрнфате" за Крым

Это решение не подлежит обжалованию.

Верховный суд Швейцарии отказал РоSSии в отмене компенсации "Укрнфате" за Крым
Фото: ua-energy.org

Верховный суд Швейцарии окончательно отказал РоSSии в просьбе отменить решение международного арбитражного суда в пользу "Укрнафты". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о решении суда от 12 апреля 2019 года, которым РоSSию обязали выплатить в пользу "Укрнафты" более 44 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафты" в Крым.

В мае РоSSия обратилась в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитража, но 12 декабря им было отказано.

"Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал РоSSию заплатить "Укрнафте" 155 000 швейцарских крон (более 380 000 грн) судебных трат. "Укрнафта" рассчитывает на то, что РоSSия отнесется к окончательному решению с уважением и проявит цивилизованность в исполнении", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что решение Верховного суда от 12 декабря является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно ставит точку в попытках РФ лишить "Укрнафту" возможности получить компенсацию за экспроприированные в Крым инвестиции.

"Решением международного арбитражного суда, которое РоSSия просила отменить, на РФ возложена ответственность за действия вооруженных формирований, которые в апреле 2014 совершили силовой захват административного офиса и автозаправок "Укрнафты" в Крыму, после чего инвестиции "Укрнафты" были формально экспроприированы оккупационной властью", - подытожили в "Укрнафте".

Напомним, в мае РоSSия подала апелляции на два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым.



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