Киев направит 4,2 млн грн на помощь трем приютам для животных

Приюты участвуют в городской программе помощи бездомным животным и созданы по инициативе общественности.

Власти Киева намерены направить 4,2 млн грн на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Соответствующее решение принял Киевский горсовет. Планируется, что эти средства используют для первоочередных потребностей содержания животных в приютах.

Деньги направят организациям "Киевское общество защиты животных", общество защиты животных "SOS", благотворительная организация "Благотворительный фонд "СИРИУС".

"Мы внесли изменения в профильную целевую программу Киева и направляем объемы помощи приютам, участвующим в целевой городской программе и совместно с городом работают над улучшением условий жизни бездомных животных, внедрением цивилизованных методов уменьшения численности животных, оставленных на произвол судьбы и тому подобное", - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Средства будут распределяться пропорционально количеству животных в приюте.

Также Департамент городского благоустройства приглашает другие приюты и общественные организации к сотрудничеству с городом в реализации городской программы.

Напомним, в мае 2019 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект строительства центра защиты животных в Дарницком районе на улице Автопарковой, стоимостью 157 млн грн.

Построить центр предполагают за 3 года и 3 месяца, планируется 4 пусковых комплекса. Планируется строительство ветклиники, отеля для животных и приюта.