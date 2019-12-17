Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 миллионов за фейк

Bloomberg обжалует это решение.

Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 миллионов за фейк

Французский регулятор финансовых рынков (AMF) оштрафовал американское агентство Bloomberg на 5 млн. евро за распространение в 2016 году информации из поддельного пресс-релиза французской строительной компании Vinci, что привело к падению акций. Об этом пишет RFI.

AMF сообщило, что агентство Bloomberg распространяет "информацию, о которой должно было знать, что она неправдивая". Также отмечается, что Bloomberg не соблюдает журналистскую этику, "поскольку перед публикацией не проводилась проверка информации".

В ноябре 2016 года мошенники разослали пресс-релиз, в котором говорилось, что компания Vinci уволила своего финансового директора Кристиана Лабейри и пересматривает свои финансовые показатели после обнаружения ошибок в отчетности. После новости об этом, акции Vinci упали на 18%.

Релиз разослали с вымышленного адреса электронной почты, оно почти не отличалось от обычного релиза компании, в письме также была ссылка на сайт, имитирующий подлинный сайт Vinci.

Спустя полчаса после выхода фейкового заявления, мошенники прислали опровержение, сделав ситуацию еще более запутанной. После этого Vinci выдала официальное опровержение. Среди ряда СМИ, опубликовавших этот фейк, было и Bloomberg.

Релиз разослали с вымышленного адреса электронной почты, он содержал ссылку на сайт, имитирующий подлинный сайт компании.

В свою очередь в Bloomberg заявили, что планируют обжаловать решение регулятора.

"Bloomberg News стало одной из жертв утонченного обмана... Нам жаль, что AMF не нашло и не наказало виновных обманной схемы, но решило наказать информационное агентство, которое делало все возможное для того, чтобы сообщить информацию, которая представлялась достойной освещения", - сказано в агентстве.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский заявлял, что информационную войну против Украины теперь ведут не только роSSийские СМИ. По его словам, информационная война раньше была в росСМИ, а теперь она и в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
Полиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во ВьетнамеПолиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во Вьетнаме
В Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 годаВ Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 года
Блок рекламы


Похожие новости
На новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривенНа новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривен
Группу фармацевтических компаний уличили на подкупе врачей на 140 миллионов гривенГруппу фармацевтических компаний уличили на подкупе врачей на 140 миллионов гривен
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
ГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривенГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривен
Украина впервые продала облигации внутреннего госзайма через платформу BloombergУкраина впервые продала облигации внутреннего госзайма через платформу Bloomberg
Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - BloombergУкраина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - Bloomberg
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираBloomberg назвал самые богатые семьи мира
США оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информацииСША оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информации
Нацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионовНацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионов
Во Франции вводят налог в 3% на цифровые сервисы, которые много зарабатывают
Последние новости
Подгружаем последние новости