Дубилет анонсировал возможность выплаты зарплаты на любую карточку по выбору работника
От работника будет требоваться только указать номер счета.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал ликвидацию "зарплатного рабства".
Об этом говорится в фейсбуке министра.
По его словам, эта реформа была задумана Министерством финансов, а не им как совладельцем "Монобанка" (совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и бывших менеджеров Приватбанка, покинувших учреждение после национализации).
"В Украине существует явление, которое удивляет многих жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги", - написал Дубилет.
"Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы. Идея очень проста - сделать, как в Европе. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо", - добавил он.
Напомним, что Дубилет задекларировал 14%-ную долю в ООО "Финтех Бэнд", которая обслуживает мобильное приложение "Монобанка".