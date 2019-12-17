Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"

Как бизнесмены и политики обходят санкции.

Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
Фото: mapscrimea.ru

В аннексированном Россией Крыму в обход санкций продолжают работать компании украинских олигархов. Об этом говорится в совместном расследовании "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Расследование, велось почти два года и получило название "Крымский архив".

Как выяснили журналисты, несколько солнечных электростанций в Крыму, которые раньше принадлежали братьям Андрею и Сергею Клюевым, после аннексии перерегистрировались в роSSийском реестре. Но теперь их учредителями являются компании из Австрии, Нидерландов, Кипра и с Британских Виргинских островов. Часть этих компаний продолжает работать, часть из них находятся в стадии ликвидации из-за судебных процессов с роSSийскими банками.

Владельцами электростанций оказались свыше десятка разных компаний с похожими названиями. Во всех них работают люди, которые были тесно связаны с бизнес-активами Клюевых.

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой".

В холдинге Ахметова SCM настаивают, что бизнесмен не имеет отношения к этим объектам, потому что их "национализировала РоSSия". Но информация в документах это не подтверждает. В детском лагере "Берег" подтвердили, что Ахметов не переставал сохранять контроль над компанией и никакой "временной администрации" в эту бизнес-структуру роSSийские власти аннексированного Крыма не назначали.

Почти четыре года работали в Крыму компании, связанные с украинским бизнесменом Василием Хмельницким.

Как выяснили журналисты, связанные с Хмельницким компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom в Симферополе. Это делали компании "Столичная коммерческая группа" и "Крымская девелоперская компания", которые зарегистрировались в роSSийском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

В 2018 году кипрская Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи собственники прятаны за цепочкой офшоров.

Сам Хмельницкий подтвердил, что его компании действительно контролировали и "Жигулину рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.

Также в Крыму после аннексии через европейские компании работают или работали строительная компания "Парангон" бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, титановый завод "Крымский титан" Дмитрия Фирташа, совместная компания "Севэнергосбыт" ("Севастопольэнерго") президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера и члена роSSийского Софеда Александра Бабакова, гостиницы "Миндальная Роща", "Морской" и "Юстас Крым" роSSийского бизнесмена Александра Лебедева.

Напомним, после аннексии Крыма, в апреле 2014 года, свой бизнес на материк перерегистрировали 250 предпринимателей: 191 юридическое и 59 физических лиц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
Полиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во ВьетнамеПолиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во Вьетнаме
В Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 годаВ Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 года
Блок рекламы


Похожие новости
Европарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицыЕвропарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицы
Основатель Uber продал половину своей доли в компанииОснователь Uber продал половину своей доли в компании
Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВОбщая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ
Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в КрымуОккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Крыму
На концессию портов Ольвия и Херсон подали заявки компании из Китая, Катара и СингапураНа концессию портов Ольвия и Херсон подали заявки компании из Китая, Катара и Сингапура
Две компании Григоришина подали на банкротствоДве компании Григоришина подали на банкротство
Запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимумаЗапасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума
Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, - МетинвестДобывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, - Метинвест
Суд отклонил иск о национализации авиакомпании "Днеправиа"Суд отклонил иск о национализации авиакомпании "Днеправиа"
Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое
Последние новости
Подгружаем последние новости