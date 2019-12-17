Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"

В аннексированном Россией Крыму в обход санкций продолжают работать компании украинских олигархов. Об этом говорится в совместном расследовании "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Расследование, велось почти два года и получило название "Крымский архив".

Как выяснили журналисты, несколько солнечных электростанций в Крыму, которые раньше принадлежали братьям Андрею и Сергею Клюевым, после аннексии перерегистрировались в роSSийском реестре. Но теперь их учредителями являются компании из Австрии, Нидерландов, Кипра и с Британских Виргинских островов. Часть этих компаний продолжает работать, часть из них находятся в стадии ликвидации из-за судебных процессов с роSSийскими банками.

Владельцами электростанций оказались свыше десятка разных компаний с похожими названиями. Во всех них работают люди, которые были тесно связаны с бизнес-активами Клюевых.

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой".

В холдинге Ахметова SCM настаивают, что бизнесмен не имеет отношения к этим объектам, потому что их "национализировала РоSSия". Но информация в документах это не подтверждает. В детском лагере "Берег" подтвердили, что Ахметов не переставал сохранять контроль над компанией и никакой "временной администрации" в эту бизнес-структуру роSSийские власти аннексированного Крыма не назначали.

Почти четыре года работали в Крыму компании, связанные с украинским бизнесменом Василием Хмельницким.

Как выяснили журналисты, связанные с Хмельницким компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom в Симферополе. Это делали компании "Столичная коммерческая группа" и "Крымская девелоперская компания", которые зарегистрировались в роSSийском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

В 2018 году кипрская Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи собственники прятаны за цепочкой офшоров.

Сам Хмельницкий подтвердил, что его компании действительно контролировали и "Жигулину рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.

Также в Крыму после аннексии через европейские компании работают или работали строительная компания "Парангон" бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, титановый завод "Крымский титан" Дмитрия Фирташа, совместная компания "Севэнергосбыт" ("Севастопольэнерго") президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера и члена роSSийского Софеда Александра Бабакова, гостиницы "Миндальная Роща", "Морской" и "Юстас Крым" роSSийского бизнесмена Александра Лебедева.

Напомним, после аннексии Крыма, в апреле 2014 года, свой бизнес на материк перерегистрировали 250 предпринимателей: 191 юридическое и 59 физических лиц.