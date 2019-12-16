На шести шахтах "Львовуголь" провели обыски из-за трудовой эксплуатации шахтеров

Некоторые шахтеры в рабочее время строили дом руководителя шахты.

На шести шахтах "Львовуголь" провели обыски из-за трудовой эксплуатации шахтеров
Фото: lviv.gp.gov.ua

Правоохранители Львовской области зафиксировали факты использования труда шахтеров в личных целях руководства шахт ГП "Львовуголь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Установлено, что несколько руководителей шахт ГП "Львовуголь" не по назначению использовали труд подчиненных. Зафиксировано несколько эпизодов противоправных действий служащих, которые к схеме привлекали работников, с которыми находятся в родственных или доверчивых отношениях", - сказано в сообщении.

Руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал пять человек к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене, в то время, когда шахтеры должны были работать на шахте.

Также выяснилось, что отдельные сотрудники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия, а некоторые - изготавливали на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенному к электросети шахты.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Однако согласно табелям учета рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей. На самом деле, при формировании документов, в землю не опускалось около 10% рабочих, которых табелировали.

"В настоящее время на 6 шахтах произошли обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахтных предприятий", - подчеркнули в прокуратуре.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство, предусмотренное ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, 14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

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