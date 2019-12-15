Двое украинцев пытались переправить через Западный Буг крупнейшую за год контрабанду янтаря

Кроме камня польские пограничники изъяли сигареты на 13 тыс. евро.

Пограничная служба Польши задержала двоих граждан Украины, пытавшихся пронести на территорию страны крупнейюшую за год партию контрабандного янтаря. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили на сайте польского ведомства.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве еще 11 декабря.

"У украинцев конфисковали более 103 кг "солнечного камня" стоимостью около 50 тысяч евро, а также 4000 пачек сигарет на 13 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. 13 декабря задержанных передали украинским пограничникам.

В ведомстве отметили, что конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год.