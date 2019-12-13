НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"

Среди подозреваемых - бывший нардеп Станислав Березкин.

НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование по подозрению 13 лиц в завладении $20 млн средств "Ощадбанка". Адвокатам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и отправки его в Высший антикоррупционный суд, сообщили на странице НАБУ в Facebook.

Среди подозреваемых: бывший народный депутат Украины, экс-бенефициар компании группы "Креатив" (Станислав Березкин), бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка, а ныне - замглавы правления "Ощадбанка (Ирина Земцова), а также бывший начальник управления проектного финансирования этого банка, экс-начальница отдела управления проектного финансирования, бывшие бенефициары группы "Креатив", ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, которые входят в состав группы компаний и оценщик.

"Действия 12 подозреваемых квалифицировано по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом), ч.3 ст.209 (легализация преступных доходов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или положением), ч.1 ст.366 (служебная подделка) УК. Бывшему нардепу инкриминируют организацию этих преступлений", - сообщили в НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.

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