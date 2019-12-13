Украина и Молдова подписали меморандум о безопасности поставок газа

Документ был подписан сегодня, в Кишиневе.

Украина и Молдова подписали меморандум о безопасности поставок газа
Фото: profi-forex.org

Сегодня, 13 декабря в Кишиневе Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности поставок газа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представительницу Энергетического сообщества Светлану Карпишину.

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и инфраструктуры Молдовы и Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины по сотрудничеству в сфере безопасности поставок газа был подписан сегодня в Кишиневе. Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его", – отметила Карпишина.

Напомним, в ноябре Молдова и РФ договорились о продлении контракта на поставку газа с 1 января 2020 года.

Пока что Молдова получает роSSийский газ транзитом через Украину, но на встрече обсуждались обходные маршруты, в том числе реверс через Румынию и Болгарию.

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