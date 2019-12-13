"Нафтогаз" и "Газпром" провели переговоры в Вене

На согласованный вариант транзитного контракта пока не вышли.

"Нафтогаз" и "Газпром" провели переговоры в Вене
Фото: zn.ua

"Нафтогаз Украины" и "Газпром" в пятницу провели газовые переговоры в Вене.

"Завершили встречу с А. Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию", - прокомментировал в фейсбуке результаты переговоров исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, 10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РоSSия провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала РоSSия.

Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

РоSSия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

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