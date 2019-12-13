НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации

В следующем году "зеленая" генерация получит 20% денег при 6-7% в структуре производства.

НКРЭКУ предложила снизить
Сонячну електростанція на Закарпатті
Фото: Закарпатті будують грандіозну сонячну електростанцію

Нацкомисия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложила снизить тарифы для всех видов генерации из возобновляемых источников энергии, что должно сократить общие выплаты по "зеленому" тарифу в 2020 году с 42,5 млрд грн до 28,5 млрд грн.

Об этом говорится в письме главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в адрес профильного комитета Верховной Рады, которое обнародовало издание "БизнесЦензор".

В НКРЭКУ предупреждают, что если не вмешаться в ситуацию, в 2020 году "зеленая" генерация будет получать 20% денег рынка при 6-7% в структуре производства, а уже в 2021 году государству придется заплатить около 10 млрд гривен за "лишнюю" зеленую электроэнергию. Это приведет к ограничению дешевой генерации АЭС, а маневрировать ВИЭ будут тепловыми станциями, что приведет к росту выбросов углекислого газа.

Комиссия видит решение этой проблемы в снижении тарифов:

  • для наземных СЭС, введенных в эксплуатацию до 31.12.2020, установить зеленый тариф в размере 9 евроцентов; введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 - 8 евроцентов;
  • для крышных СЭС, введенных в эксплуатацию до 31.12.2020 - 10 евроцентов; введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 9 евроцентов;
  • для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 31.12.2019 – 8 евроцентов; введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 7 евроцентов;
  • для биогаза/биомассы – 11 евроцентов;
  • для микро-мини-малых ГЭС – 11,63 евроцента.

Также с 1 января 2020 года предлагается ввести стопроцентную компенсацию стоимости регулирования небалансов ВИЭ.

Кроме того, регулятор предлагает ввести возможность передачи объектов генерации ВИЭ государству на условиях возмещения всех вложенных инвестиций с экономически обоснованной рентабельностью, но за вычетом уже полученных средств по зеленому тарифу.

"Предложенные изменения дадут возможность в 2020 году уменьшить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на 14 млрд грн, то есть - до 28,5 млрд грн", сказано в письме.

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации - 42,5 млрд грн.

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