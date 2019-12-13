Швейцария продлила заморозку счетов Януковича

Это же коснулось и его окружения.

Швейцария продлила заморозку счетов Януковича
Фото: 24ТВ

Федеральный совет Швейцарии 13 декабря продлил заморозку счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича еще на год.

Аналогичное решение принято относительно счетов окружения экс-главы государства, сообщили в Twitter Посольства Швейцарии в Киеве.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивную заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 миллионов швейцарских франков - более 167 миллионов гривен). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Украиной и Швейцарией", - уточнили в посольстве.

Напомним, с 2014 года на счетах Януковича было заморожено 70 млн швейцарских франков (около $69 млн). Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в Швейцарии также арестовали полтонны золота, принадлежащего человеку, близкому к так называемой "семье Януковича". Цена 500 кг золота - более $20 млн.

Сам Янукович утверждал что "ни денег, ни имущества за рубежом у него нет и никогда не было".

В Украине ГПУ арестовала средства беглого экс-президента на сумму около $127 млн. Госслужба финмониторинга, в свою очередь, заблокировала средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с его окружением на сумму $1,34 млрд.

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