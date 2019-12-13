ГБР объявило о подозрении бывшему и.о. главы банка "Михайловский"

Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему и.о. главы правления банка "Михайловский".

Об этом сообщила заместитель главы Бюро Ольга Варченко.

Его имени Варченко не называет, но очевидно, что речь идет о Денисе Панфилове, который принял банк в последние дни перед банкротством. По версии следствия, безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму около 870 млн гривен. "То есть в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству", - написала Варченко.

Панфилов был объявлен в розыск еще летом 2016 года по ч.5 ст.191 (хищение) и ч.1 ст.218 (доведение банка до неплатежеспособности) Уголовного кодекса.

Его начальника Игоря Дорошенко, главу правления в 2013-2016 года, отправили под суд осенью прошлого года.

Напомним, банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука.

23 мая 2016 года НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Реальная стоимость активов банка составила всего 138 млн гривен, хотя на бумаге они составляли 5,1 млрд гривен.

Банкротство банка стало одним из самых скандальных в Украине, так как значительная часть его клиентов на самом деле через офисы банка вкладывали средства в компании ООО "Индивидуальный расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" по договору финансового займа. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются, и вкладчики долгое время не могли получить компенсации.

В итоге под давлением Верховная Рада приняла специальный закон, чтобы вкладчики "Михайловского" тоже получили деньги от государства.