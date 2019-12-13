Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по "кредиту Януковича"

Верховный Суд Соединенного Королевства завершил слушания окончательной апелляционной жалобы относительно заявления РоSSии о вынесении решения против Украины в порядке упрощенного производства в судебном деле по еврооблигациях на сумму 3 млрд долларов, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

14 сентября 2018 года английский Апелляционный Суд постановил, что решение суда первой инстанции против Украины об удовлетворении заявления РоSSии о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства было ложным и должно быть отменено.

Суд постановил, что аргументы защиты Украины по принуждению, которые основывались на угрозах и актах агрессии РоSSии против Украины в течение 2013 года и в дальнейшем, которые, как заявляет Украина, заставили ее заключить договоры о роSSийских еврооблигациях, могут быть рассмотрены в английском суде и должны быть рассмотрены в полном объеме в публичном судебном порядке.

Апелляционный Суд также постановил, что, если бы это дело не подлежало рассмотрению в английском суде, производства следовало бы остановить (в противовес решению Судьи Блэра), поскольку при таких обстоятельствах Украина не имела бы возможности воспользоваться своим основным правом на справедливое судебное разбирательство ее аргументов защиты.

РоSSия, не желая подвергать свои действия по Украине тщательному публичному рассмотрению в справедливом и беспристрастном английском суде и отклонив предложение Украины согласиться на рассмотрение всех основных вопросов международного права, существующие между двумя государствами, в Международном суде ООН , обжаловала вышеуказанное решение Апелляционного Суда в Верховном Суде.

Украина решительно возражает против аргументов апелляции РоSSии и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда, по которым она не преуспела.

Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде продолжалось четыре дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда. По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату.

Результаты окончательной апелляции будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году.

Напомним, в декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам на $3 млрд, выкупленным Россией в декабре 2013 года. Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, РоSSия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих РоSSии еврооблигаций.