Зеленский анонсировал большой рост пенсий для людей старше 80 лет

Размер выплат увеличится на 400-1100 гривен.

Зеленский анонсировал большой рост пенсий для людей старше 80 лет
Фото: Прес-служба Володимира Зеленського

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет.

"Мы придумали интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

По его словам, существенное повышение выплат всем пенсионерам одновременно невозможно, потому что это 12 миллионов человек.

"Сначала мы повысим сильно - от 400 до 1100 гривен - пенсионерам, которым 80+. Это около 13 миллиардов в 2020 году. Потом мы будем снижать: 75+, 70+ и дальше", - сказал он.

Напомним, в 2017 году в рамках пенсионной реформы в Украине повысили пенсии для 10,2 млн пенсионеров, или для 90% от их общего количества. После перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны, однако для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.

В начале 2019 года в Украине состоялась первая автоматическая индексация пенсий. Тогдашний профильный министр Андрей Рева говорил, что средний размер повышения должен был составить 255 гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
Полиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во ВьетнамеПолиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во Вьетнаме
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Гончарук анонсировал старт программы кредитования малого бизнеса под 5-9%Гончарук анонсировал старт программы кредитования малого бизнеса под 5-9%
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, - ЗеленскийРетроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, - Зеленский
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
В Тернополе обнаружили большой нелегальный песчаный карьерВ Тернополе обнаружили большой нелегальный песчаный карьер
Зеленский: если кто-то считает, что можно вернуть банк бывшему собственнику, это неправдаЗеленский: если кто-то считает, что можно вернуть банк бывшему собственнику, это неправда
Стартап ищет симпатичных людей, которые могли бы продать права на свое лицо роботу за $128 000
Последние новости
Подгружаем последние новости