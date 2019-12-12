НБУ снизил учетную ставку сразу на 2 пункта в связи с замедлением инфляции

Регулятор хочет поддержать экономический рост.

НБУ снизил учетную ставку сразу на 2 пункта в связи с замедлением инфляции
Фото: НБУ

Национальный банк Украины пятый раз с начала года снизил учетную ставку. С 13 декабря она составит 13,5% вместо нынешних 15,5%, такого резкого снижения не было с начала 2016 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение связано с замедлением инфляции, которая в ноябре составила 5,1% в годовом измерении, впервые достигнув среднесрочной цели, которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

Регулятор отмечает, что инфляция существенно замедлилась в результате укрепления курса гривны и улучшения инфляционных ожиданий. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и более слабого урожая отдельных овощей.

В НБУ считают, что снижение учетной ставки не помешает сохранению инфляции на целевом уровне и в то же время поможет поддержать экономический рост.

Напомним, что учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

В начале 2019 года она находилась на уровне 18%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрдМилованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%
НБУ четвертый раз с начала года снизил учетную ставкуНБУ четвертый раз с начала года снизил учетную ставку
"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на поставку белорусских деталей под видом украинских"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на поставку белорусских деталей под видом украинских
Цены на хлеб повысились на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии, – глава ВАПЦены на хлеб повысились на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии, – глава ВАП
"Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США"Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США
НБУ третий раз с начала года снизил ключевую процентную ставкуНБУ третий раз с начала года снизил ключевую процентную ставку
"Новая почта" провела тестовую авиадоставку из Киева во Львов"Новая почта" провела тестовую авиадоставку из Киева во Львов
Импорт дизтоплива из РоSSии в августе снизился в два разаИмпорт дизтоплива из РоSSии в августе снизился в два раза
Украина снизила экспорт электроэнергии на 2,3%Украина снизила экспорт электроэнергии на 2,3%
Последние новости
Подгружаем последние новости