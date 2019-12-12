В Херсоне СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов

Точная сумма нанесенного госбюджету ущерба еще устанавливается, однако она может больше миллиарда гривен.

Служба безопасности Украины прекратила функционирование многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая действовала в течение года в Херсоне. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. Сделки злоумышленники проводили в два этапа.

Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные деньги оптовые партии сельхозпродукции. Потом продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости.

Доходы от реализации товара накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов. В течение 2019 злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Точная сумма нанесенного госбюджету ущерба еще устанавливается. Во время обысков по адресам фирм-участников сделки, месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черная бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Устанавливается причастность чиновников контролирующих органов к противоправной схеме.

Напомним, СБУ заявила о разоблачении двух чиновников Исполнительной службы в Херсонской области в содействии рейдерского захвата недостроенного многоквартирного дома на Перекопской улице в Херсоне.

156-квартирный дом планировали сдать в эксплуатацию еще в 2010 году, но строительство остановилось на уровне первого этажа.