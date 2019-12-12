В Херсоне СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов

Точная сумма нанесенного госбюджету ущерба еще устанавливается, однако она может больше миллиарда гривен.

В Херсоне СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов

Служба безопасности Украины прекратила функционирование многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая действовала в течение года в Херсоне. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. Сделки злоумышленники проводили в два этапа.

Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные деньги оптовые партии сельхозпродукции. Потом продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости.

Доходы от реализации товара накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов. В течение 2019 злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Точная сумма нанесенного госбюджету ущерба еще устанавливается. Во время обысков по адресам фирм-участников сделки, месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черная бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Устанавливается причастность чиновников контролирующих органов к противоправной схеме.

Напомним, СБУ заявила о разоблачении двух чиновников Исполнительной службы в Херсонской области в содействии рейдерского захвата недостроенного многоквартирного дома на Перекопской улице в Херсоне.

156-квартирный дом планировали сдать в эксплуатацию еще в 2010 году, но строительство остановилось на уровне первого этажа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрдМилованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Крупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской областиКрупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской области
Блок рекламы


Похожие новости
Бизнес-сообщество требует от Гетьманцева конструктивной доработки изменений в Налоговый кодексБизнес-сообщество требует от Гетьманцева конструктивной доработки изменений в Налоговый кодекс
Украина и США обменяются налоговыми данными. В Раде хотят узнать об американских офшорах
Налоговики хотят ликвидировать «спящие» ФОП — законопроект
Электронные РРО будут бесплатными, - глава налоговой Сергей Верланов
Налоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкойНалоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкой
Начальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взяткеНачальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взятке
С 1 октября налоговая обновила счета для ЕСВ по стандарту IBAN: платежи на старые реквизиты будут возвращаться
ЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформойЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформой
Изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине, - АГКУИзменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине, - АГКУ
В Раде проголосовали за единый счет для уплаты налогов (в том числе, единого налога и ЕСВ)
Последние новости
Подгружаем последние новости