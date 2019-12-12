Полиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во Вьетнаме

Фигуранты дела - бывшие сотрудники Черноморского морского пароходства.

Полиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во Вьетнаме
Фото: cfts.org.ua

Сотрудники Национальной полиции 11 декабря предъявили подозрения по делу о неправомерном завладении украинской частью порта "Лотос" во Вьетнаме. Фигуранты дела - бывшие члены совета правления Черноморского морского пароходства.

Об этом говорится на сайте МВД.

Порт "Лотос" расположен в крупнейшем вьетнамском городе Хошимин в 43 милях от места впадения реки Сайгон в Южно-Китайское море. Гаванью управляет Lotus Joint Venture Company (СП "Лотос"), созданная в 1991 году компаниями Vietrans (Вьетнамская транспортная компания), VOSA (Вьетнамское судоходное агентство) и Черноморским морским пароходством (впоследствии - "Бласко-ЧМП"). Доля Украины - 38%.

С 2011 года предприятие прекратило платить дивиденды украинской стороне, и контроль над ним удалось вернуть только в конце 2017 года.

В ходе следствия было установлено, что представители ЧМП во Вьетнаме создали коммерческую структуру Lotus Marin JSC, в пользу которой неправомерно были отчуждены активы порта.

Сначала 49% акций Lotus Marine JSC контролировало СП "Лотос", а остальное резидента Вьетнама. Сейчас предприятию принадлежит только 5%.

Убытки от действий подозреваемых оцениваются в десятки миллионов долларов. Им вменяют ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (рейдерство).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрдМилованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Крупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской областиКрупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской области
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция и СБУ пришли с обыском в "Укргаздобычу"Полиция и СБУ пришли с обыском в "Укргаздобычу"
Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследованиеИз Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
Названы главные преграды для развития украинской энергетикиНазваны главные преграды для развития украинской энергетики
Прокуратура обратилась в суд из-за захвата земли на Трухановом острове окружением МедведчукаПрокуратура обратилась в суд из-за захвата земли на Трухановом острове окружением Медведчука
Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на МайданеКиевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Проектировщик Шулявского путепровода в Киеве заявил о рейдерском захватеПроектировщик Шулявского путепровода в Киеве заявил о рейдерском захвате
Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млнДва топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн
Полиция подготовила подозрения фигурантам строительной аферы "БГМ ЛТД" в ИрпенеПолиция подготовила подозрения фигурантам строительной аферы "БГМ ЛТД" в Ирпене
Полиция пришла с обыском в ПриватбанкПолиция пришла с обыском в Приватбанк
Украина установила рекорд суточного импорта газа из ЕвропыУкраина установила рекорд суточного импорта газа из Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости