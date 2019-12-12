Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо

К 2022 году на топливо Westinghouse перейдут четыре блока ЗАЭС.

Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции 11 декабря стал вторым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Во время ремонтной кампании 2019 года активная зона энергоблока № 5 ЗАЭС была полностью загружена топливом Westinghouse. Еще три блока ЗАЭС – первый, третий и четвертый – имеют сейчас смешанные загрузки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в активной зоне энергоблоков ЗАЭС находится следующее количество ТВС-WR: 163 кассеты - на пятом, по 84 (то есть половина) - на третьем и четвертом и уже 126 - на первом (который сейчас находится в планово-предупредительном ремонте).

"Используя различные источники поставок топлива, мы в первую очередь обеспечиваем энергетическую безопасность Украины. Что касается надежности альтернативного топлива, то ТВС-WR демонстрируют хорошие результаты по механической стабильности", – подчеркнул заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС Александр Игнатченко.

К преимуществам этого топлива относят на Запорожской АЭС и отсутствие проектных ограничений в отношении циклов изменения мощности. То есть такое топливо более гибкое для использования в маневровых режимах. На блоках с топливом Westinghouse планируется внедрять повышение уровня мощности на 1,5%.

Первоочередной задачей руководство ЗАЭС считает перевести использование топлива Westinghouse в промышленную эксплуатацию на определенных энергоблоках ЗАЭС. Согласно сообщению, в 2020 году это произойдет на блоке №5. Также в следующем году ожидается полная загрузка ТВС-WR активной зоны энергоблока № 1, в 2021 году – энергоблоков № 3, 4. Через год после этого при условии успешной опытной эксплуатации использования альтернативного топлива перейдет в промышленное.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

Напомним, в Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.

Раньше Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РоSSии, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse. Нынешний договор "Энергоатом" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.

Первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse, стал блок №3 Южно-Украинской атомной электростанции. Это произошло в июле 2018.