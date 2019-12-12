Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо

К 2022 году на топливо Westinghouse перейдут четыре блока ЗАЭС.

Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Фото: npp.zp.ua

Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции 11 декабря стал вторым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Во время ремонтной кампании 2019 года активная зона энергоблока № 5 ЗАЭС была полностью загружена топливом Westinghouse. Еще три блока ЗАЭС – первый, третий и четвертый – имеют сейчас смешанные загрузки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в активной зоне энергоблоков ЗАЭС находится следующее количество ТВС-WR: 163 кассеты - на пятом, по 84 (то есть половина) - на третьем и четвертом и уже 126 - на первом (который сейчас находится в планово-предупредительном ремонте).

"Используя различные источники поставок топлива, мы в первую очередь обеспечиваем энергетическую безопасность Украины. Что касается надежности альтернативного топлива, то ТВС-WR демонстрируют хорошие результаты по механической стабильности", – подчеркнул заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС Александр Игнатченко.

К преимуществам этого топлива относят на Запорожской АЭС и отсутствие проектных ограничений в отношении циклов изменения мощности. То есть такое топливо более гибкое для использования в маневровых режимах. На блоках с топливом Westinghouse планируется внедрять повышение уровня мощности на 1,5%.

Первоочередной задачей руководство ЗАЭС считает перевести использование топлива Westinghouse в промышленную эксплуатацию на определенных энергоблоках ЗАЭС. Согласно сообщению, в 2020 году это произойдет на блоке №5. Также в следующем году ожидается полная загрузка ТВС-WR активной зоны энергоблока № 1, в 2021 году – энергоблоков № 3, 4. Через год после этого при условии успешной опытной эксплуатации использования альтернативного топлива перейдет в промышленное.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

Напомним, в Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.

Раньше Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РоSSии, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse. Нынешний договор "Энергоатом" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.

Первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse, стал блок №3 Южно-Украинской атомной электростанции. Это произошло в июле 2018.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрдМилованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Крупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской областиКрупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской области
Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривенРада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине начали принимать батарейки на гарантированную переработку в РумынииВ Украине начали принимать батарейки на гарантированную переработку в Румынии
Урожай зерна в Украине впервые превысил 75 млн тоннУрожай зерна в Украине впервые превысил 75 млн тонн
Кабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионовКабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионов
Евросоюз выделит 25 млн евро на е-управление в УкраинеЕвросоюз выделит 25 млн евро на е-управление в Украине
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
"JTI Украина" после встречи с Зеленским решила полностью возобновить производство сигарет в Кременчуге"JTI Украина" после встречи с Зеленским решила полностью возобновить производство сигарет в Кременчуге
Индия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в миреИндия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в мире
Импорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - экспертИмпорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - эксперт
Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBANВсе банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN
Последние новости
Подгружаем последние новости