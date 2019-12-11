В Украине начали принимать батарейки на гарантированную переработку в Румынии

Батарейки можно сдать до 20 штук за раз в ТЦ "Эпицентр" и "Новая линия".

В Украине установили первые контейнеры для бесплатной сдачи батареек на гарантированную переработку в Европе, в Румынии. Об этом сообщила общественная организация "Батарейки, сдавайтесь!", которая ранее получила на это разрешение, передает "Укринформ".

Первые контейнеры установлены в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия". Концу недели их установят в этих ТРЦ по всей территории Украины.

"От человека будут принимать до 20 использованных батареек за раз", - отметили в организации.

Стоимость переработки оплатят 50/50 – торговая сеть "Эпицентр К" и "Новая линия", а также представители компаний-поставщиков батареек - Duracell, VARTA, GP Batteries и Hausmark.

Напомним, в ноябре украинская организация «Батарейки, сдавайтесь!» впервые получила разрешение на переработку батареек в ЕС .

Батарейки отправятся на завод GreenWEEE, который находится возле города Бузау в Румынии. За один раз на переработку направят 20 тонн.

Переработка заграницей нужна, поскольку в Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и перерабатывать батарейки.

Экс-министр экологии Остап Семерак ранее сообщал, что реализация Национальной стратегии управления отходами до 2030 года предусматривает принятие отдельного закона "Об утилизации батареек" и закона "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры".