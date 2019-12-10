Суд отказался внести "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков

"Дарница" подала апелляцию, поэтому решение суда от 30 октября не вступило в силу.

Хозяйственный суд города Киева отказал компании "Фармак" в удовлетворении иска, которым она просила внести торговую марку "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, 10 декабря, передает РБК-Украина.

Торговая марка "Корвалол Corvalolum" ранее была исключена из реестра по решению суда. Но 30 октября 2019 года Хозсуд Киева вынес решение в пользу "Фармака", снова признав "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к этой компании.

"Дарница" подала апелляцию, поэтому судебное решение от 30 октября не вступило в законную силу.

"Мы написали большую апелляционную жалобу, подали ее и будем бороться дальше. Поэтому на данном этапе у суда не было оснований для удовлетворения иска "Фармака", - прокомментировал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы".

Напомним, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. "Фармак" называет себя единственным производителем "Корвалола" со времен СССР , хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.

В 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата Министерства экономразвития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.