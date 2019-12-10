На новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривен

Средства пойдут на реконструкцию и достройку пунктов пропуска, на ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов.

Для надлежащей работы новой таможенной службы и настройки ее инфраструктуры будет направлено около 480 млн грн. Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, передает "Укринформ".

Выделенные средства пойдут на реконструкцию и достройку пунктов пропуска, на ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов.

"Мы работаем в рамках существующего старого бюджета. В новый бюджет заложено на инфраструктуру около 480 млн грн. Это средства, которые будут потрачены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, на ввод в эксплуатацию сканеров, на закупки весовых комплексов", - отметил Нефьодов.

Напомним, новая таможенная служба начала работу в Украине 8 декабря. В ведомстве сократили количество региональных таможен с 26 до 16, создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей, запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан.

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает результатов от запуска новой таможенной службы уже в 2019 году. Кроме того, премьер попросил главу ведомства принимать жесткие кадровые вопросы.