Крупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской области

Крупнейшая нефтегазовая компания Польши PGNiG планирует совместно с украинской "ЭРУ Трейдинг" добывать газ во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении PGNiG.

Крупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует добывать газ во Львовской области
Петр Возняк (PGNiG) и Дейл Перри (ЭРУ)
Фото: pgnig.pl

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, позволит нам добывать природный газ в очень перспективном регионе. Я уверен, что наше партнерство с "ЭРУ Трейдинг" будет способствовать повышению ценности обеих компаний", - сообщил президент правления PGNiG Петр Возняк.

Соглашение между "ЭРУ Трейдинг" и PGNiG предусматривает совместные операции по лицензии, расположенной во Львовской области.

Сначала пробурят разведочную скважину на глубину до 2 500 метров и проведут геофизические исследования для поиска мест под новые скважины. Работы начнутся, как только будут получены все соответствующие разрешения и лицензии.

"У нас есть веские основания полагать, что регион обладает мощным производственным потенциалом, подобным месторождению Пшемысль, которое является крупнейшим месторождением природного газа в Польше", - подытожил Возняк.

Сейчас добыча газа на Перемышльском месторождении составляет 0,48 млрд кубометров в год, но в 1971 году он достигал 3,7 млрд кубометров. Согласно официальным документам, запасы месторождения составляли около 74 млрд кубометров природного газа, из которых 65 млрд уже добыто. Однако, благодаря последним геофизическим исследованиям и повторному анализу ранее собранных данных, PGNiG ожидает, что Перемышльское месторождение может содержать дополнительных 20 млрд кубометров газа. Эти предположения были подтверждены новыми разведочными скважинами и реконструкцией старых скважин, осуществленными PGNiG за последние 3 года.

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