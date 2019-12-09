Бизнес-сообщество требует от Гетьманцева конструктивной доработки изменений в Налоговый кодекс

Представители бизнес-сообщества предостерегают, что проект закона №1210 содержит большое количество предложений, принятие которых может привести к повышению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков.

Бизнес-сообщество, объединенное Союзом украинских предпринимателей, Европейской бизнес ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине призывает председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева обеспечить максимально прозрачный, качественный и конструктивный процесс подготовки проекта Закона №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс ко второму чтению. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

«График дальнейшей работы над законопроектом №1210 должен формироваться с учетом того, что бизнес-сообщество должно иметь достаточно времени для тщательного наработки предложений», - говорится в документе.

В частности, по мнению экспертов, требуют пересмотра и доработки положения проекта закона №1210 об увеличении возможностей фискальных органов применять штрафные санкции, возможностей продления налоговых проверок, снятия ограничений на запрос информации налоговыми органами от бизнеса, выборочное существенное увеличение налоговой нагрузки на определенные отрасли, такие как горнодобывающая, металлургическая и табачная, масштабные изменения в правила трансфертного ценообразования и тому подобное.

Представители бизнес-сообщества предостерегают, что проект закона №1210 содержит большое количество предложений, принятие которых может привести к повышению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.

«Призываем власти прислушаться к предложениям добросовестного бизнеса, который платит налоги и наполняет бюджет страны, и не препятствовать его деятельности путем поспешного принятия несбалансированных правил налогообложения», - говорится в заявлении.