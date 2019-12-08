Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд

Решение объявили накануне саммита "нормандской четверки".

Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд
Фото: publika.md

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд.

Об этом говорится на сайте президента Украины Владимира Зеленского по итогам его разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

По словам Зеленского, их беседа была очень конструктивной.

"Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украину не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики "мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния".

"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого Президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, среди прочего – с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", – отметила Кристалина Георгиева.

Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Десяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализДесяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализ
Киев заработал на туристическом сборе 50 млн грнКиев заработал на туристическом сборе 50 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд
Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%
Украина и РоSSия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"
Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах
Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в РумыниюУкраина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию
Украина прожила четыре года без закупок газа у РоSSииУкраина прожила четыре года без закупок газа у РоSSии
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВОбщая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ
Минэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержкиМинэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержки
Последние новости
Подгружаем последние новости