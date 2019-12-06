Группу фармацевтических компаний уличили на подкупе врачей на 140 миллионов гривен

Фармацевты давали врачам взятки, чтобы они прописывали пациентам выгодные им лекарства.

Полицейские разоблачили схему подкупа врачей с целью продвижения определенных лекарств и увеличения их продаж. Деньги на подобные "промо-кампании" находили благодаря уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Установлено, что в 2018-2019 годах служебные лица и представители группы фармацевтических компаний систематически предоставляли врачам Киева и других областей взятки. За такое "вознаграждение" медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лечения, предпочитали выписывать препараты именно этой группы компаний.

По предварительным данным сумма взяток составляет 140 миллионов гривен.

Чтобы получать деньги для взяток, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности – они совершали фиктивные сделки с коммерческими структурами.

Эти структуры заказывали у фармацевтических компаний рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые практически не предоставлялись, однако деньги за это перечислялись на карточные счета подконтрольных физлиц предпринимателей.

В дальнейшем деньги передавали представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.

В офисных помещениях и по месту жительства их должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к этим "схемам" были проведены обыски.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину и его помощника уличили в вымогательстве $150 тыс. взятки за закрытие дела ГБР.

Зеленский назвал Щербину "правой рукой" директора ГБР Романа Трубы. Однако Труба заявил, что Щербина никогда не работал ни официально, ни неофициально в Государственном бюро расследования. И если бы он знал об этом взяточничестве – обязательно отреагировал.