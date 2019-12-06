Международные резервы НБУ за месяц выросли на $528 млн

На валютном рынке наблюдается благоприятная ситуация.

Международные резервы НБУ за месяц выросли на $528 млн
Фото: Цензор

Международные резервы Национального банка за ноябрь увеличились на $528 млн и по состоянию на 1 октября составили $21 931,7 млрд.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Рост резервов связан в основном с благоприятной ситуацией на валютном рынке. Несмотря на значительное сокращение притока иностранного капитала в государственные облигации, предложение валюты все равно было больше спроса. Это позволило пополнить резервы на $897,8 млн (чистая покупка).

В то же время на обслуживание и погашение долгов ушло 644,7 млн (в эквиваленте). Эти потери частично компенсировали за счет размещения валютных облигаций на $304,9 млн.

Стоимость резервов также сократилась на $29,6 млн из-за переоценки финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны).

По состоянию на 1 октября 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что в августе объем резервов НБУ впервые с 2013 года превысили $22 млрд.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

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